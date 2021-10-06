Кулеба: дальнейшие события в деле Саакашвили зависят от шагов грузинских властей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дальнейшие действия Украины по делу задержанного в Грузии Михеила Саакашвили будут зависеть от того, что с ним будут делать грузинские власти.
Об этом министр сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".
"Позиция украинского государства следующая: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира", - сказал Кулеба.
Он добавил, что в этой связи Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украины, который предоставляется другому гражданину, который попадает в беду за рубежом.
Министр отметил, что в понедельник Саакашвили посетил украинский консул, а посольство Украины в Грузии должно наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом.
"Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили. Но мы будем его защищать, поскольку он наш гражданин", - сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
Грузинское правительство категорически опроверг возможность передачи Саакашвили Украине для отбывания наказания в украинской тюрьме.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста. В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
По данным грузинской прокуратуры, бывший президент прибыл в Грузию нелегально, спрятавшись в трейлере.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, а основанная им партия "Единое национальное движение" заявила о планах масштабных акций протеста с требованием освобождения Саакашвили и проведения досрочных выборов.
Подробнее об этом деле читайте в статье - Спасти Саакашвили: может ли Украина вытянуть политика с грузинской тюрьмы