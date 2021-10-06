Кулеба: дальнейшие события в деле Саакашвили зависят от шагов грузинских властей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дальнейшие действия Украины по делу задержанного в Грузии Михеила Саакашвили будут зависеть от того, что с ним будут делать грузинские власти.

Об этом министр сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Позиция украинского государства следующая: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира", - сказал Кулеба.

Читайте также Парламент Грузии лишил депутатских полномочий главу партии Саакашвили

Он добавил, что в этой связи Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украины, который предоставляется другому гражданину, который попадает в беду за рубежом.

Министр отметил, что в понедельник Саакашвили посетил украинский консул, а посольство Украины в Грузии должно наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом.

"Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили. Но мы будем его защищать, поскольку он наш гражданин", - сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Грузинское правительство категорически опроверг возможность передачи Саакашвили Украине для отбывания наказания в украинской тюрьме.

Читайте также Появилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста. В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

По данным грузинской прокуратуры, бывший президент прибыл в Грузию нелегально, спрятавшись в трейлере.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, а основанная им партия "Единое национальное движение" заявила о планах масштабных акций протеста с требованием освобождения Саакашвили и проведения досрочных выборов.

Подробнее об этом деле читайте в статье - Спасти Саакашвили: может ли Украина вытянуть политика с грузинской тюрьмы