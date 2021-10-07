Корупційна справа проти канцлера Австрії спричинила кризу в коаліції

Корупційне розслідування, спрямоване проти офісу канцлера Австрії Себастьяна Курца, викликало кризу в його правлячій коаліції з "Зеленими".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми не можемо повернутися до роботи як зазвичай, здатність канцлера діяти знаходиться під питанням", - заявив у четвер депутат від "Зелених" і віцеканцлер Вернер Коглер.

Він оголосив про переговори з усіма партіями в парламенті та з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

"Ми повинні працювати разом, щоб домогтися стабільності і прояснення, і тому я хотів би обговорити подальший курс дій на всіх рівнях", - сказав він.

Напередодні опозиційні партії в парламенті - соціал-демократи, ліберальна партія Neos і крайня права "Партія свободи" - зажадали відставки Курца.

Нагадаємо, прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.