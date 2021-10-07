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Коррупционное дело против канцлера Австрии вызвало кризис в коалиции

Четверг, 7 октября 2021, 16:15

Коррупционное расследование, направленное против офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца, вызвало кризис в его правящей коалиции с "Зелеными".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы не можем вернуться к работе как обычно, способность канцлера действовать находится под вопросом", - заявил в четверг депутат от "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер.

Он объявил о переговорах со всеми партиями в парламенте и с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"Мы должны работать вместе, чтобы добиться стабильности и прояснения, и поэтому я хотел бы обсудить дальнейший курс действий на всех уровнях", - сказал он.

Накануне оппозиционные партии в парламенте - социал-демократы, либеральная партия Neos и крайне правая "Партия свободы" - потребовали отставки Курца.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники канцлера Себастьяна Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к краху его прежнего правительства.

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Австрія Антикоррупция
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