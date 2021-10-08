Політична криза в Австрії: партнери Курца по коаліції вимагають відставки

В Австрії поглиблюється політична криза через корупційну справу проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції вимагають змінити главу уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца, в п'ятницю провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту у вівторок.

Щоб це рішення мало успіх, "Зелені" повинні його підтримати.

Керівництво партії "Зелених" у п'ятницю оголосило, що не хоче продовжувати союз із канцлером Курцем і натомість вимагають від його Австрійської народної партії запропонувати іншу "бездоганну кандидатуру" на посаду прем'єр-міністра.

У будь-якому випадку, на вівторок заплановано спеціальне засідання парламенту, присвячене розслідуванням проти Курца та обшукам у канцелярії і штаб-квартирі його партії.

Нагадаємо, прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.