У Греції новий максимум випадків COVID-19, уряд виключає карантин

У Греції зафіксували новий максимум випадків COVID-19, при цьому уряд виключив карантин або закриття шкіл, але попередив, що, можливо, потрібно буде мобілізувати приватних лікарів у сильно постраждалих районах.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок було зареєстровано 8613 нових випадків зараження, що є значним стрибком у порівнянні з 7300 у понеділок. Також зафіксовано 46 смертей, пов'язаних із коронавірусом.

Різке зростання нових випадків, що почалося минулого тижня, спричинило тиск на систему охорони здоров'я Греції: у деяких частинах країни лікарні переповнені.

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс сказав, що ситуація "керована, але дуже гостра". Він сказав, що приватних лікарів було запрошено для добровільної допомоги державній системі охорони здоров'я там, де це необхідно.

Плевріс виключив новий карантин або припинення очних занять у школі, а уряд наполягає на тому, що вакциновані люди більше не зіштовхнуться зі значними обмеженнями.

Близько 61% населення Греції було повністю вакциновано, що нижче за середній показник по Європейському Союзу (75%).

Але офіційні особи Міністерства охорони здоров'я заявили, що за останні сім днів кількість призначень на первинну вакцинацію збільшилась на 185%, а кількість призначень на повторну вакцинацію – на 200%.

Вони пов'язали це збільшення з новими обмеженнями, згідно з якими нещеплені люди можуть відвідувати банки, урядові установи та більшість магазинів тільки в тому випадку, якщо вони покажуть негативний тест на Covid-19. Те саме стосується і вуличних ресторанів та кафе, тоді як вакциновані люди можуть перебувати у приміщеннях таких закладів.

Необмежений доступ, як і раніше, дозволено для супермаркетів, продуктових магазинів та аптек.