В Греции новый максимум случаев COVID-19, правительство исключает карантин

В Греции зафиксировали новый максимуму случаев COVID-19, при этом правительство исключило карантин или закрытие школ, но предупредило, что, возможно, потребуется мобилизовать частных врачей в сильно пострадавших районах.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Во вторник было зарегистрировано 8613 новых случаев заражения, что является значительным скачком по сравнению с 7300 в понедельник. Также зафиксировано 46 смертей, связанных с коронавирусом.

Резкий рост новых случаев, начавшийся на прошлой неделе, оказал давление на систему здравоохранения Греции: в некоторых частях страны больницы переполнены.

Министр здравоохранения Танос Плеврис сказал, что ситуация "управляемая, но очень острая". Он сказал, что частные врачи были приглашены для добровольной помощи государственной системе здравоохранения там, где это необходимо.

Плеврис исключил новый карантин или прекращение очных занятий в школе, а правительство настаивает на том, что вакцинированные люди больше не столкнутся со значительными ограничениями.

Около 61% населения Греции было полностью вакцинировано, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу (75%).

Но официальные лица Министерства здравоохранения заявили, что за последние семь дней количество назначений на первичную вакцинацию увеличилось на 185%, а количество назначений на повторную вакцинацию - на 200%.

Они связали это увеличение с новыми мерами, согласно которым непривитые люди могут посещать в банки, правительственные учреждения и большинство магазинов только в том случае, если они покажут недавний отрицательный тест на Covid-19. То же касается и уличных ресторанов и кафе, в то время как вакцинированные люди могут находиться в помещениях таких заведений.

Неограниченный доступ по-прежнему разрешен для супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек.