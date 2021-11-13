Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Греції повернули обмеження на кількість покупців у супермаркетах

Субота, 13 листопада 2021, 15:48

У Греції посилили обмеження щодо кількості відвідувачів у супермаркетах через зростання кількості коронавірусних інфекцій.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Із суботи повертається правило, згідно з яким на одну особу в магазині має бути 9 квадратних метрів площі. Це обмеження скасували зовсім нещодавно – 25 жовтня.

Читайте також
Нідерланди першими у Західній Європі повернули частковий локдаун

До п'ятниці в супермаркетах дозволялося 2 квадратні метри на відвідувача.

Уряд розглядав ідею дозволити вхід нещепленим громадянам до супермаркетів лише з негативним результатом експрес-тесту, але поки що від неї відмовилися через складність реалізації.

Цього тижня у Греції зафіксували новий максимум випадків COVID-19, при цьому уряд виключив карантин або закриття шкіл.

Нагадаємо, Греція зберегла умови в'їзду для українців, які діяли для наших громадян дотепер, попри виключення України із "зеленого списку" ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"