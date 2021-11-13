У Греції повернули обмеження на кількість покупців у супермаркетах

У Греції посилили обмеження щодо кількості відвідувачів у супермаркетах через зростання кількості коронавірусних інфекцій.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Із суботи повертається правило, згідно з яким на одну особу в магазині має бути 9 квадратних метрів площі. Це обмеження скасували зовсім нещодавно – 25 жовтня.

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До п'ятниці в супермаркетах дозволялося 2 квадратні метри на відвідувача.

Уряд розглядав ідею дозволити вхід нещепленим громадянам до супермаркетів лише з негативним результатом експрес-тесту, але поки що від неї відмовилися через складність реалізації.

Цього тижня у Греції зафіксували новий максимум випадків COVID-19, при цьому уряд виключив карантин або закриття шкіл.

Нагадаємо, Греція зберегла умови в'їзду для українців, які діяли для наших громадян дотепер, попри виключення України із "зеленого списку" ЄС.