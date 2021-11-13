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Укр / Рус
Укр / Рус

В Греции вернули ограничения на количество покупателей в супермаркетах

Суббота, 13 ноября 2021, 15:48

В Греции ужесточили ограничения относительно количество посетителей в супермаркетах из-за продолжающегося роста числа коронавирусных инфекций.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

С субботы возвращается правило, согласно которому на одного человека в магазине должно быть 9 квадратных метров площади. Это ограничение отменили совсем недавно - 25 октября.

До пятницы в супермаркетах разрешалось 2 квадратных метра на посетителя.

Правительство рассматривало идею разрешить вход непривитым гражданам в супермаркеты только с отрицательным результатом экспресс-теста, но пока ее от нее отказались из-за сложности реализации.

На этой неделе в Греции зафиксировали новый максимум случаев COVID-19, при этом правительство исключило карантин или закрытие школ.

Напомним, Греция сохранила условия въезда для украинцев, которые действовали для наших граждан до сих пор, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС.

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Греция Карантин Коронавирус
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