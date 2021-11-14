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Кулеба попросив ЄС вжити заходів для попередження подальшої агресії Росії

Неділя, 14 листопада 2021, 12:40

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові Кулеби з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, розповіла пресслужба МЗС.

Розмова відбулась напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, у якому 15 листопада візьме участь глава українського МЗС.

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Кулеба розповів Боррелю про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

"Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій", - зазначили у пресслужбі МЗС.

В Брюсселі Кулеба також зустрінеться з очільниками МЗС Німеччини і Франції для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі та проведе переговори із керівництвом НАТО.

Нагадаємо, у ЄС називають тривожними повідомлення щодо російського військового нарощування поблизу кордонів України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

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Кулеба МЗС Росія Боррель
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