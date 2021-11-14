Кулеба попросив ЄС вжити заходів для попередження подальшої агресії Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові Кулеби з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, розповіла пресслужба МЗС.

Розмова відбулась напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, у якому 15 листопада візьме участь глава українського МЗС.

Кулеба розповів Боррелю про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

"Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій", - зазначили у пресслужбі МЗС.

В Брюсселі Кулеба також зустрінеться з очільниками МЗС Німеччини і Франції для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі та проведе переговори із керівництвом НАТО.

Нагадаємо, у ЄС називають тривожними повідомлення щодо російського військового нарощування поблизу кордонів України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.