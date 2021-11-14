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Кулеба попросил ЕС принять меры по предупреждению дальнейшей агрессии России

Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:40

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорилось в телефонном разговоре Кулебы с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, рассказала пресс-служба МИД.

Разговор состоялся в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС, в котором 15 ноября примет участие глава украинского МИД.

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Кулеба рассказал Боррелю о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - отметили в пресс-службе МИД.

В Брюсселе Кулеба также встретится с главами МИД Германии и Франции для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе и проведет переговоры с руководством НАТО.

Напомним, в ЕС называют тревожными сообщения о российском военном наращивании вблизи границ Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

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Кулеба МИД Россия Боррель
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