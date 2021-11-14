У Грузії 9 опозиційних депутатів оголосили голодування через з Саакашвілі

Дев'ять депутатів парламенту Грузії від опозиційної партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Міхеїл Саакашвілі, оголосили голодування з вимогою про переведення колишнього президента країни у багатопрофільну цивільну клініку.

Про це заявив на спеціальному брифінгу один із лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Єлене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою - перевести Міхеїла Саакашвілі до багатофункціональної клініки", - заявив Кіркітадзе.

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Крім Кіркітадзе голодування розпочали Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов.

Пізніше ще один лідер "Єдиного національного руху" Георгій Барамідзе, який не є членом парламенту, приєднався до колег і розпочав голодування.

Крім того, ​​"Єдиний національний рух" оголосив про посилення протесту, пообіцявши 15 листопада перекрити набережні, які є головними транспортними магістралями Тбілісі.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

Крім того, 11 листопада Пенітенціарна служба Грузії показала відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть її коридорами.

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