В Грузии 9 оппозиционных депутатов объявили голодовку из-за Саакашвили

Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михеил Саакашвили, объявили голодовку с требованием перевода бывшего президента страны в многопрофильную гражданскую клинику.

Об этом заявил на специальном брифинге один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не предоставляют адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михеила Саакашвили в многофункциональную клинику", – заявил Киркитаде.

Читайте также Что происходит с экс-президентом Саакашвили в тюремной больнице

Кроме Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Позже еще один лидер "Единого национального движения" Георгий Барамидзе, не являющийся членом парламента, присоединился к коллегам и начал голодовку.

Кроме того, "Единое национальное движение" объявило об усилении протеста, пообещав 15 ноября перекрыть набережные, являющиеся главными транспортными магистралями Тбилиси.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Кроме того, 11 ноября Пенитенциарная служба Грузии показала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут ее по коридорам.

Читайте также: Дорогой Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад в деле Саакашвили.