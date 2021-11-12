Зеленський звернувся до прем’єра Грузії через Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Грузії Іраклі Гарібашвілі наголосив на необхідності забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні за підсумками розмови, оприлюдненому пресслужбою президента України.

"Глава держави порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права" - йдеться у повідомленні.

Зеленський також наголосив на неприпустимості застосування до Саакашвілі непропорційних заходів примусу.

Він також попросив про надання доступу до Міхеіла Саакашвілі його матері та близьким. Крім того, президент попросив розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – зазначив Володимир Зеленський.

Напередодні Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини задовольнив клопотання адвокатів Міхеїла Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Наступного дня пролунала ціла низка заяв західних дипломатів з аналогічними вимогами на адресу Тбілісі.

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