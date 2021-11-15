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Укр / Рус
Укр / Рус

Украина будет помогать Саакашвили в тюрьме как обычному гражданину - Кулеба

Понедельник, 15 ноября 2021, 19:19

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет помогать главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили так же, как помогала бы и любому другому украинскому гражданину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 15 ноября.

"Он является гражданином Украины. Он пользуется таким же уровнем защиты, как любой другой гражданин Украины, который оказался в затруднительном положении в чужой стране.

Мы будем работать с грузинскими властями, чтобы гарантировать соблюдение его прав", - сказал глава украинского МИД.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На прошлой неделе Украина дважды вызвала посла Грузии из-за Саакашвили.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в беседе с премьером Грузии поднял вопрос обеспечения прав Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере.

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Кулеба Саакашвили Грузия
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