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У Польщі затримали ще двох українців за допомогу "мігрантам Лукашенка"

Вівторок, 16 листопада 2021, 09:22

У Польщі за останню добу затримали п’ятьох осіб, які допомагали нелегальним мігрантам, серед них є двоє громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Після опівночі поліцейcькі біля Ольховіце, що у прикордонній зоні, після короткої погоні затримали легковик з чотирма пасажирами-сирійцями. Водій виявився громадянином України.

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Після 2 години ночі в Орлі затримали ще одного громадянина України. Він визнав, що їхав підібрати мігрантів. На домовленому місці зустрічі на нього чекали троє сирійців.

Надвечір затримали двох громадян Польщі, в автомобілі яких виявили іракця, що незаконно потрапив до країни, а згодом - водія-громадянина Таджикистану, що перевозив двох афганців.

Затримали також загалом 10 нелегальних мігрантів.

Напередодні також повідомляли про затримання водія-українця, який мав забрати від кордону шістьох іракців. Це вже не перші подібні випадки, окремі водії перевозили і понад 10 людей. 

Як відомо, з початку минулого тижня штучна міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася, після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків та розбила табір. Спроби прориву кордону виявились невдалими.

15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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