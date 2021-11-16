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Укр / Рус

В Польше задержали еще двух украинцев за помощь "мигрантам Лукашенко"

Вторник, 16 ноября 2021, 09:22

В Польше за последние сутки задержали пять человек, помогавших нелегальным мигрантам, среди них двое граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

После полуночи полицейские возле Ольховице, что в приграничной зоне, после короткой погони задержали легковой автомобиль с четырьмя пассажирами-сирийцами. Водитель оказался гражданином Украины.

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После 2 часов ночи в Орле был задержан еще один гражданин Украины. Он признал, что ехал подобрать мигрантов. На условленном месте встречи его ждали трое сирийцев.

К вечеру задержали двух граждан Польши, в автомобиле которых обнаружили незаконно попавшего в страну иракца, а впоследствии - водителя-гражданина Таджикистана, перевозившего двух афганцев.

Задержали также 10 нелегальных мигрантов.

Накануне также сообщали о задержании водителя-украинца, который должен был увезти от границы шестерых иракцев. Это уже не первые подобные случаи, отдельные водители перевозили более 10 человек.

Как известно, с начала прошлой недели искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков и разбила лагерь. Попытки прорыва границы оказались неудачными.

15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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