Міноборони Польщі показало, як білоруські силовики вночі ламають паркан для мігрантів

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео, на якому знято людину у білоруській військовій формі, яка вночі руйнує прикордонний паркан між Польщею та Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У коментарі до відео, розміщеного у Twitter, пояснюється, що білоруські силовики руйнують прикордонну огорожу, "щоб мігранти могли нелегально перетинати кордон".

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

"Ще один інцидент на кордоні. Учора вночі 4 білоруські офіцери намагалися пошкодити паркан і змусити 11 мігрантів перейти на територію до Польщі. Солдатам вдалося припинити цю спробу", - йдеться у повідомленні Міноборони Польщі.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

В той же день міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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