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Минобороны Польши показало, как белорусские силовики ночью ломают забор для мигрантов

Вторник, 16 ноября 2021, 11:26

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на нем человек в белорусской военной форме, который ночью разрушает пограничный забор между Польшей и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В комментарии к видео, размещенному в Twitter, поясняется, что белорусские силовики разрушают пограничное ограждение, "чтобы мигранты могли нелегально пересекать границу".

"Еще один инцидент на границе. Вчера ночью 4 белорусских офицера пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов перейти на территорию Польши. Солдатам удалось прекратить эту попытку", - говорится в сообщении Минобороны Польши.

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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