Франция не поддерживает финансирование Евросоюзом забора на границе Польши

Франция не поддерживает предложение 12 стран ЕС о финансировании строительства забора на границе между Польшей и Беларусью, заявил во вторник министр по европейским делам Клеман Бон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico.

"Я за Европу, которая защищает свои границы, но не за Европу, которая строит колючую проволоку или стены", – сказал Бон France 2 после того, как Польша объявила, что в декабре начнет строить стену на границе в связи с миграционным кризисом.

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Французский министр также подверг критике Польшу за оттеснение людей на границе.

"Обращение с мигрантами должно быть гуманным и с уважением", - добавил Бон.

Во вторник с польской границы поступили сообщения о применении водометов и слезоточивого газа против мигрантов, пытавшихся ломать барьер на границе и бросавших камни.

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15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек. Ночь на КПП прошла спокойно, в то же время большая группа мигрантов попыталась прорваться через границу в другом месте.

Министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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