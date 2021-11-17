"Шаман" QAnon получил более 3 лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия

Участник штурма здания Конгресса США 6 января этого года Джейкоб Ченсли, более известный как "шаман" конспирологического движения QAnon, был приговорен в среду к трем годам и пяти месяцам заключения.

Об этом сообщает CNBC, пишет "Европейская правда".

Ченсли, который содержался под стражей без права внесения залога с момента его ареста в январе, признал себя виновным в сентябре по одному пункту обвинения - о препятствовании работе Конгресса.

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Во время штурма Капитолия жителя штата Аризона Джейкоба Ченсли сфотографировали с американским флагом на копье и в меховой шапке с рогами. Он называл себя сторонником теории заговора QAnon.

Будучи среди первых участников массовых беспорядков, проникших в Капитолий, Ченсли был арестован через три дня.

При рассмотрении своего дела Ченсли заявлял, что он потерял веру в бывшего президента США Дональда Трампа. Его адвокат Альберт Уоткинс также утверждал, что Ченсли отверг культ QAnon и хотел бы, чтобы его называли просто "шаманом", а не "шаманом" QAnon.

Подробнее об этом движении читайте в статье: Что такое QAnon и почему он защищает Трампа: теория заговора, подпитавшая штурм Конгресса США.

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Прокуратура требовала для Ченсли тюремного заключения сроком четыре года и три месяца. Прокурор заявил, что такой приговор стал бы предупреждением для тех, кто будет пытаться помешать мирной передаче президентской власти в будущем.

Адвокат Ченсли просил вынести более мягкий приговор, сославшись на "искреннее раскаяние подсудимого за свое поведение" и психическое заболевание, которое преследовало его на протяжении многих лет.

Судья Ройс Ламберт сказал, что, по его мнению, Ченсли, произнесший длинную речь перед вынесением приговора, многое сделал для того, чтобы убедить суд, что он "на правильном пути".

Во время содержания под стражей тюремные чиновники диагностировали у Чэнсли шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.