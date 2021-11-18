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Частина мігрантів залишаються біля КПП на кордоні Польщі з Білоруссю

Четвер, 18 листопада 2021, 08:14

Частина мігрантів і далі залишаються біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця" на кордоні Білорусі й Польщі після того, як значну частину групи переселили в інші місця.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях польських прикордонників та Міністерства оборони, оприлюднених пізно ввечері 17 листопада.

"З білоруського боку на КПП у Брузгах перебуває група іноземців, це новий табір. У старому, за кількасот метрів поруч, все ще є люди. Загалом у цьому районі - близько 1000 осіб, інших забрали білоруські служби", - повідомили прикордонники.

Міністерство оборони згодом опублікувало відеозапис, знятий вже після настання темряви, з коротким підписом "мігранти залишаються поруч з пунктом пропуску".

Нагадаємо, вже попередню ніч близько тисячі людей провели у приміщенні складу у Брузгах. Вдень з’явились повідомлення, що велика кількість мігрантів з табору біля КПП зібрали свої речі та рушили кудись у супроводі білоруських службовців. Білоруська сторона заявила, що їх переселяють в опалювані приміщення. 

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Також 17 листопада відбулася друга розмова Ангели Меркель з Александром Лукашенком щодо ситуації на кордоні ЄС. 

Єврокомісія оголосила, що надає 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

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