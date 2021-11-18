Часть мигрантов остаются у КПП на границе Польши с Беларусью

Часть мигрантов продолжают оставаться у пункта пропуска "Брузги-Кузница" на границе Беларуси и Польши после того, как значительную часть группы переселили в другие места.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях польских пограничников и Министерства обороны, опубликованных поздно вечером 17 ноября.

"С белорусской стороны на КПП в Брузгах находится группа иностранцев, это новый лагерь. В старом, в нескольких сотнях метров рядом, все еще есть люди. Всего в этом районе - около 1000 человек, других забрали белорусские службы", - сообщили пограничники.

Po stronie białoruskiej🇧🇾 przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Министерство обороны впоследствии опубликовало видеозапись, снятую уже после наступления темноты, с короткой подписью "мигранты остаются рядом с пунктом пропуска".

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci koczują obok przejścia granicznego pic.twitter.com/XdTfr7egRy — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 17, 2021

Напомним, уже предыдущую ночь около тысячи человек провели в помещении склада в Брузгах. Днем появились сообщения, что большое количество мигрантов из лагеря возле КПП собрали свои вещи и отправились куда-то в сопровождении белорусских служащих. Белорусская сторона заявила, что их переселяют в отапливаемые помещения.

Также 17 ноября состоялся второй разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе ЕС.

Еврокомиссия объявила, что предоставляет 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

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