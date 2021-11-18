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Часть мигрантов остаются у КПП на границе Польши с Беларусью

Четверг, 18 ноября 2021, 08:14

Часть мигрантов продолжают оставаться у пункта пропуска "Брузги-Кузница" на границе Беларуси и Польши после того, как значительную часть группы переселили в другие места.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях польских пограничников и Министерства обороны, опубликованных поздно вечером 17 ноября.

"С белорусской стороны на КПП в Брузгах находится группа иностранцев, это новый лагерь. В старом, в нескольких сотнях метров рядом, все еще есть люди. Всего в этом районе - около 1000 человек, других забрали белорусские службы", - сообщили пограничники.

Министерство обороны впоследствии опубликовало видеозапись, снятую уже после наступления темноты, с короткой подписью "мигранты остаются рядом с пунктом пропуска".

Напомним, уже предыдущую ночь около тысячи человек провели в помещении склада в Брузгах. Днем появились сообщения, что большое количество мигрантов из лагеря возле КПП собрали свои вещи и отправились куда-то в сопровождении белорусских служащих. Белорусская сторона заявила, что их переселяют в отапливаемые помещения.

Также 17 ноября состоялся второй разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе ЕС.

Еврокомиссия объявила, что предоставляет 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

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