Білорусь ховає мігрантів, Саакашвілі у реанімації, справа проти ексканцлера: головні новини дня

Бельгія запровадила правило 4-денної віддаленої роботи; США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії; у Греції почався суд над 24 працівниками гуманітарних організацій, серед звинувачень - шпигунство; Польща закінчила прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe; Фінляндія збільшить квоту на прийом біженців через кризу в Афганістані.

Більше цікавих новин 18 листопада у нашому дайджесті.

Про удар по "Нормандії"

Як ми вже повідомляли, 17 листопада МЗС Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Сьогодні Франція відреагувала на "злив". Зокрема, представник Мінстерства закордонних справ країни заявив про те, що у відомстві взяли до уваги рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування, а також про те, що такі дії суперечать дипломатичним звичаям.

За його словами, Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного для миру на основі Мінських домовленостей, надавши кілька конкретних пропозицій щодо зустрічі міністрів у Нормандському форматі. Проте, Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку.

Він додав, що публікація конфіденційного листування додатково ускладнить роботу з врегулювання конфлікту, але вона продовжиться, тому що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці.

Натомість, президент РФ Владімір Путін звинуватив Францію та Німеччину у тому, що вони "потурають" спробам Києва демонтувати Мінські домовленості. На його думку, переговори та саме врегулювання конфлікту заходять у безвихідь.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко проаналізував "злите" Росією листування. Про те, що воно означає для України - дивіться у нашому відеоблозі.

Про членство в ЄС та транзит

Євросоюз не готовий надати Україні європейську перспективу. Про це заявила керівниця групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова.

За її словами, зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає.

Тим не менш, в Євросоюзі чекають від України подальших кроків для ефективної деолігархізації.

Матернова зазначила, що для ЄС був важливий сигнал, що у Києва є розуміння того, що з проблемою олігархії треба щось робити "у реальному часі".

Раніше схожу думку висловила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, зазначивши, що ухвалений законопроєкт про олігархів може бути потенційно дієвим, однак для боротьби з олігархатом необхідні і додаткові заходи.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Про посилення пандемії

Рада Європейського Союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки. Україна залишається у "червоному" списку.

До "зеленого" списку була додана тільки Індонезія. Загалом перелік тепер налічує 19 країн.

В самому Євросоюзі cитуація з COVID-19 тільки погіршується.

У Німеччині другий день поспіль - рекорди заражень. Керівник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що країну чекає "дуже погане Різдво", якщо негайно не вжити жорстких заходів.

В Австрії також рекорди. Вперше - понад 15 тисяч хворих на добу, два регіони оголосили жорсткий локдаун.

До речі, у цих двох країнах - черги на вакцинацію на тлі рекордних показників та нових обмежень.

Новий максимум заражень коронавірусом зафіксували і у Фінляндії.

Країни Євросоюзу продовжують посилювати обмеження.

Бельгія не тільки посилила обмеження, але й запровадила правило 4-денної віддаленої роботи. А 22 листопада посилити коронавірусні обмеження готуються у Чехії.

У Словаччині планують вводити локдаун для невакцинованих, а у Греції приватних лікарів зобов'язали долучитися до боротьби з COVID-19.

Про переведення мігрантів та смерть немовляти

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею в четвер та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску "Брузги" та біля лінії польського кордону. Вони перейшли до розташованого у прикордонному транспортно-логістичному центрі пункту тимчасового розміщення, де їх забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями у теплі, видається змінний одяг.

Вночі на четвер велика група мігрантів спробувала штурмувати кордон. Частині вдалось прорватися, але їх затримали.

Мігранти спробували перейти кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка. Повідомляється, що польські прикордонники затримали групу з близька 100 мігрантів.

О другій ночі 18 листопада польські рятувальники отримали повідомлення про людей у ​​лісі, які потребують допомоги. На місці виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі. Повідомляється, що, крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка рвана рана на руці, а у жінки колота рана на гомілці. Їхня однорічна дитина померла в лісі.

Про "технічні перемовини" з Білоруссю

Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що перемовини будуть вестися з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції та Білоруссю.

У Єврокомісії також заявили, що анонсовані технічні перемовини з представниками влади Білорусі щодо повернення мігрантів додому і надання гуманітарної допомоги не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

Тим часом, у Білорусі розповіли деталі перемовин канцлерки Німеччини Ангели Меркель з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенко. Речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, зокрема, повідомила, що Лукашенко запропонував Меркель створити гуманітарний коридор для 2 тисяч мігрантів, які перебувають на кордоні з Польщею.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що країна не прийматиме біженців, які застрягли на білорусько-польському кордоні.

Інше: українські туристи, газопровід Baltic Pipe

Українські туристи, які застрягли в Туреччині через смерть учасника групи, повертаються додому.

США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії.

Американських туристів, що вночі пробралися в Колізей випити пива, оштрафували на 800 євро.

У Греції почався суд над 24 працівниками гуманітарних організацій, серед звинувачень - шпигунство.

Британія проведе публічне розслідування отруєння жінки "Новічком".

Польща закінчила прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe.

Фінляндія збільшить квоту на прийом біженців через кризу в Афганістані.

Це лише частина цікавих новин 18 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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