В Госдепе США призвали Грузию к справедливому обращению с Саакашвили

Государственный департамент США призвал власти Грузии допускать заключенного бывшего президента Михеила Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с ним справедливо.

Об этом говорится в обнародованном заявлении спикера Госдепа Неда Прайса, сообщает "Европейская правда".

"Мы настоятельно призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и достойно, а также прислушаться к рекомендациям народного защитника по надлежащему обращению", - заявил Прайс.

Он отметил, что США также настоятельно призывают правительство Грузии обеспечить Саакашвили возможность присутствовать на всех судебных слушаниях по его незаконченным уголовным делам.

"Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, включающее возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он попросит об этом", - подчеркнул Прайс.

Напомним, 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.

Ранее группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии после медицинского осмотра Саакашвили заявила, что его состояние здоровья критическое по многим жизненным показателям.

Врачи рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение.

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Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице