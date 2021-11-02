У Греції виключили можливість нового локдауну

Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс у вівторок виключив можливість нових горизонтальних обмежень і локдауну після рекордної кількості нових інфекцій у понеділок.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Ekathimerini.

Очікується, що Плевріс оголосить про нові заходи щодо стримування сплеску інфекцій о 18.00.

У розмові з грецьким телебаченням міністр сказав, що національна система охорони здоров’я "захищена і готова боротися з тиском", який уже посилюється в лікарнях через низький рівень охоплення вакцинацією в деяких частинах країни.

Також, додав він, у країні існує ефективна структура для тестування та відстеження інфекцій.

Як повідомлялося, нові обмежувальні заходи можуть включати збільшення соціальної дистанції в змішаних приміщеннях ресторанів і барів з 1,5 метра до 2, а також зменшення кількості людей, які можуть сидіти за столом, з 10, можливо, до шести.

Також є пропозиції щодо посилення тестування невакцинованих працівників сфери громадського харчування та розваг. Це означало б три експрес-тести на тиждень замість поточних двох за власний кошт.

Напередодні у Греції зареєстрували 5449 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.