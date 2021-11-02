В Греции исключили возможность нового локдауна

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис исключил возможность новых ограничений и локдауна после рекордного количества новых случаев коронавируса в понедельник.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Ekathimerini.

Ожидается, что Плеврис объявит о новых мерах по сдерживанию всплеска инфекций в 18.00.

В разговоре с греческим телевидением министр сказал, что национальная система здравоохранения "защищена и готова бороться с давлением", которое уже усиливается в больницах из-за низкого уровня охвата вакцинацией в некоторых частях страны.

Также, добавил он, в стране существует эффективная структура для тестирования и отслеживания инфекций.

Как сообщалось, новые ограничительные меры могут включать в себя увеличение социальной дистанции в смешанных помещениях ресторанов и баров с 1,5 метра до 2, а также уменьшение количества людей, которые могут сидеть за столом, с 10, возможно, до шести.

Также есть предложения по усилению тестирования невакцинированных работников общественного питания и развлечений. Это означало бы три экспресс-теста в неделю вместо текущих двух за свой счет.

Накануне в Греции зарегистрировали 5449 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.