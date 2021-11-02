Международный представитель в Боснии предупредил, что страна - в шаге от возобновления конфликта

Верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт заявил, что в последних событиях видит непосредственную угрозу распада страны и возобновления конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian, приводя слова из его доклада для ООН, имеющегося в распоряжении редакции.

Верховный представитель в Боснии и Герцеговине – должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году. Он одновременно является особым представителем Европейского Союза. Верховный представитель имеет полномочия Организации Объединенных Наций.

В документе Кристиан Шмидт предостерегает, что Босния стоит "перед самой большой экзистенциальной угрозой за послевоенное время".

"Если вооруженные силы БиГ разделятся на две или более армий, уровень международного военного присутствия нужно пересмотреть. Недостаточная реакция на текущую ситуацию поставит под угрозу Дейтонское соглашение, а нестабильность в БиГ будет иметь последствия для региона в целом… Перспективы дальнейшего раскола и конфликта очень реальны", – цитирует его издание.

Напомним, в сентябре-октябре 2021 года глава президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик заявил, что намерен создать армию Республики Сербской и вывести РС из общегосударственных учреждений БиГ.

В Москве считают, что должность верховного представителя нужно упразднить, и не согласились с назначением Шмидта. Эту точку зрения поддерживают и в Республике Сербской (БиГ).

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