В Греции второй день подряд рекордное количество ежедневных случаев COVID-19

За последние 24 часа в Греции зафиксировано 6700 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник – 5449 новых случаев заражения. 59 человек умерли от COVID-19 за прошедшие сутки, в результате чего общее количество связанных с коронавирусом смертей увеличилось до 16 050.

В общей сложности 434 пациента с коронавирусом остаются в отделениях интенсивной терапии.

Учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Греции, комитет экспертов по инфекционным заболеваниям рассмотрит усиление ограничений.

Меры предполагают увеличение социальной дистанции в смешанных помещениях ресторанов и баров с 1,5 метра до 2, а также уменьшение количества людей, которые могут сидеть за столом, с 10, возможно, до шести.

Также есть предложения по усилению тестирования невакцинированных работников сферы общественного питания и развлечений. Это означало бы три экспресс-теста в неделю вместо текущих двух за свой счет.