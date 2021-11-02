Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Греции второй день подряд рекордное количество ежедневных случаев COVID-19

Вторник, 2 ноября 2021, 18:07

За последние 24 часа в Греции зафиксировано 6700 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник – 5449 новых случаев заражения. 59 человек умерли от COVID-19 за прошедшие сутки, в результате чего общее количество связанных с коронавирусом смертей увеличилось до 16 050.

В общей сложности 434 пациента с коронавирусом остаются в отделениях интенсивной терапии.

Учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Греции, комитет экспертов по инфекционным заболеваниям рассмотрит усиление ограничений.

Меры предполагают увеличение социальной дистанции в смешанных помещениях ресторанов и баров с 1,5 метра до 2, а также уменьшение количества людей, которые могут сидеть за столом, с 10, возможно, до шести.

Также есть предложения по усилению тестирования невакцинированных работников сферы общественного питания и развлечений. Это означало бы три экспресс-теста в неделю вместо текущих двух за свой счет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда