У Німеччині виступили проти примусової вакцинації всього населення

Після того як Австрія оголосила про обов’язкову вакцинацію всього населення політики з партій, які ведуть коаліційні переговори в Німеччині, виступили проти такої ідеї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel.

"Цього не буде", - сказав виконувач обов'язків міністра закордонних справ Гайко Маас (член СДПН, яка бере участь у коаліційних переговорах) у відповідь на питання про примусову вакцинацію.

"Тому що ми не вважаємо це потрібним, тому що також вважаємо це складним з конституційної точки зору. Для певних професійних груп буде обов’язкова вакцинація, і я вважаю, що це правильно" - зазначив він.

Член Вільної демократичної партії Крістін Ашенберг-Дугнус у свою чергу сказала: "Проведення загальної обов'язкової вакцинації як загроза нікому не допоможе". На її думку, землі з високими показниками зараження мають зосередитися на розширенні програми вакцинації.

В той же час Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії і керівник ХСС, у п'ятницю висловився за загальну вимогу вакцинації. "Я вважаю, що врешті-решт нам не вдасться уникнути обов’язкової вакцинації", – сказав він.

Нагадаємо, уряд Австрії оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів, починаючи з понеділка.

Також в Австрії анонсували запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого 2022 року, що може зробити її першою країною Європи, яка пішла на такий крок.