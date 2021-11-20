В Германии выступили против принудительной вакцинации всего населения

После того, как Австрия объявила об обязательной вакцинации всего населения политики из партий, ведущих коалиционные переговоры в Германии, выступили против такой идеи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Spiegel.

"Этого не будет", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Хайко Маас (член СДПГ, участвующей в коалиционных переговорах) в ответ на вопрос о принудительной вакцинации.

"Потому что мы не считаем это нужным, потому что также считаем это сложным с конституционной точки зрения. Для некоторых профессиональных групп будет обязательная вакцинация, и я считаю, что это правильно" - отметил он.

Член Свободной демократической партии Кристин Ашенберг-Дугнус в свою очередь сказала: "Проведение всеобщей обязательной вакцинации как угроза никому не поможет". По ее мнению, земли с высокими показателями заражения должны быть сосредоточены на расширении программы вакцинации.

В то же время Маркус Зедер, премьер-министр Баварии и руководитель ХСС, в пятницу высказался за всеобщее требование вакцинации. "Я считаю, что, в конце концов, нам не удастся избежать обязательной вакцинации", – сказал он.

Напомним, правительство Австрии объявило о введении в стране всеобщего локдауна на 20 дней, начиная с понедельника.

Также в Австрии анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года, что может сделать ее первой страной Европы, которая пошла на такой шаг.