У Болгарії триває голосування у другому турі президентських виборів

У Болгарії 21 листопада проходить другий тур президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал bTV.

За найвищу посаду змагаються чинний президент Румен Радев та ректор університету Софії Анастас Герджиков - доктор філологічних наук, професор античної та середньовічної літератури. У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, Герджиков - 22,83%.

На 16 годину, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців складала 24,12% - дещо менше, ніж 25,7% у цей час минулого тижня.

На цей час повідомлень про значні порушення не надходило.

Попередні результати голосування мають оголосили увечері 21 листопада.

Нагадаємо, Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, цього тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. За інформацією МЗС, він запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах.