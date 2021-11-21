В Болгарии продолжается голосование во втором туре президентских выборов

В Болгарии 21 ноября проходит второй тур президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал bTV.

На высшую должность претендуют действующий президент Румен Радев и ректор университета Софии Анастас Герджиков – доктор филологических наук, профессор античной и средневековой литературы. В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, Герджиков – 22,83%.

По состоянию на 16:00, по данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составляла 24,12% - несколько меньше, чем 25,7% в это время на прошлой неделе.

В настоящее время сообщений о значительных нарушениях не поступало.

Предварительные результаты голосования объявили вечером 21 ноября.

Напомним, Румен Радев, известный своими пророссийскими позициями, на этой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В связи с этим МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. По информации МИД, он заверил в неизменной позиции Болгарии по поводу поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории украинского государства, и усилиям по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.