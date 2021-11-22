Президент Болгарії, який назвав Крим "російським", переобраний на другий термін
Чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів 21 листопада переобрався на другий термін.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила перемогу Румена Радева та його віцевпрезидентки Іліани Йотової.
За Радева проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, які прийшли на вибори.
Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова, підтримали 31,83% виборців.
Варіант "Я не підтримую нікого" набрав 1,48% голосів виборців.
Нагадаємо, Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.
У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.
Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах.