Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Болгарії, який назвав Крим "російським", переобраний на другий термін

Понеділок, 22 листопада 2021, 08:16

Чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів 21 листопада переобрався на другий термін. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила перемогу Румена Радева та його віцевпрезидентки Іліани Йотової.

Читайте також
Болгарський "кримнаш", Саакашвілі припинив голодування, ковід-протести у ЄС: головне за вихідні

За Радева проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, які прийшли на вибори. 

Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова, підтримали 31,83% виборців.

Варіант "Я не підтримую нікого" набрав 1,48% голосів виборців.

Нагадаємо, Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Крим
powered by lun.ua

Статті

СПЕЦПРОЄКТ

Світ домовився зупинити зміни клімату. Чи готова до цього Україна?

От і закінчилися перемовини щодо зміни клімату у Глазго. Вони будуть записані в історії як одні з найуспішніших, хоча критиків саміту теж багато.
22 листопада 2021

З Росії без любові. Як Путін не виконав прощальне прохання Меркель

Ангела Меркель, на жаль, засвідчила, що наприкінці канцлерського терміну втрачає політичну "чуйку". Це очевидно із непублічної "нормандської" історії...
19 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту

Віднедавна в НАТО оголосили кіберпростір новим виміром проведення військових операцій. Кібератаки, особливо з боку північного сусіда – звичне явище для України...
19 листопада 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна"