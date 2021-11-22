Президент Болгарии, назвавший Крым "российским", переизбран на второй срок
Действующий президент Болгарии Румен Радев по результатам второго тура выборов 21 ноября переизбран на второй срок.
Об этом сообщает "Европейская правда".
После обработки 99,7% протоколов ЦИК подтвердил победу Румена Радева и его вице-президента Илияны Йотовой.
За Радева проголосовали 1 535 618 избирателей или 66,69% от общего числа пришедших на выборы людей.
Оппонента Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, поддержали 31,83% избирателей.
Вариант "Я не поддерживаю никого" набрал 1,48% голосов избирателей.
Напомним, Румен Радев, известный своими пророссийскими позициями, на прошлой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.
В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.
Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.