Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Болгарии, назвавший Крым "российским", переизбран на второй срок

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:16

Действующий президент Болгарии Румен Радев по результатам второго тура выборов 21 ноября переизбран на второй срок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После обработки 99,7% протоколов ЦИК подтвердил победу Румена Радева и его вице-президента Илияны Йотовой.

Читайте также
Болгарский "крымнаш", Саакашвили прекратил голодовку, ковид-протесты в ЕС: главное за выходные

За Радева проголосовали 1 535 618 избирателей или 66,69% ​​от общего числа пришедших на выборы людей.

Оппонента Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, поддержали 31,83% избирателей.

Вариант "Я не поддерживаю никого" набрал 1,48% голосов избирателей.

Напомним, Румен Радев, известный своими пророссийскими позициями, на прошлой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Крым
powered by lun.ua

Статьи

СПЕЦПРОЕКТ

Мир договорился остановить изменение климата. Готова ли к этому Украина?

Вот и закончились климатические переговоры в Глазго. Они будут записаны в истории как одни из самых успешных, хотя критиков тоже хватает.
22 ноября 2021

Из России, но не с любовью: как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель

Ангела Меркель, к сожалению, показала, что к концу канцлерского срока теряет политическую "чуйку". Это очевидно из непубличной "нормандской" истории...
19 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите

Недавно в НАТО объявили киберпространство новым измерением проведения военных операций. Кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление для Украины... (укр.)
19 ноября 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украина"