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Болгарський "кримнаш", Саакашвілі припинив голодування, ковід-протести у ЄС: головне за вихідні

Дайджест
Неділя, 21 листопада 2021, 19:53

У Сенаті США запропонували санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну; в Латвії пройдуть міжнародні військові навчання Winter Shield 2021; західні дипломати привітали українців з Днем гідності; президент Азербайджану і прем’єр Вірменії проведуть зустріч у Брюсселі; поблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа; Туска тимчасово позбавили водійських прав за перевищення швидкості.

Більше цікавих новин 20-21 листопада у нашому дайджесті.

Про удар по відносинам з Болгарією

Президент Болгарії Румен Радев, який 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, повторив свої слова

Він сказав, що "драми немає" і що питання абсолютно зрозуміле: анексія Криму це порушення міжнародного права, але "є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії".

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Болгарії. У Twitter дипломат розповів Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Кулеба додав, що своїми необачними висловами президент Болгарії наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Тим часом, 21 листопада у Болгарії - другий тур президентських виборів

За найвищу посаду змагаються чинний президент Румен Радев та ректор університету Софії Анастас Герджиков - доктор філологічних наук, професор античної та середньовічної літератури. У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, Герджиков - 22,83%.

Попередні результати голосування мають оголосили у неділю увечері.

Про санкції США проти Росії

У Сенаті США запропонували санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну

Голова комітету Сенату США з закордонних справ Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових установ, трансакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Як зазначається, у США б'ють тривогу через масове нарощування військових Росії на східному кордоні України. Загроза санкцій має послужити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Владіміра Путіна.

Пропозиція Менендеса була представлена ​​пізно ввечері в четвер як поправка до оборонного бюджету, за який Сенат голосуватиме після перерви на День подяки.

Про протести в Європі

З вечора п’ятниці у містах Європи - протести проти політики, яку впроваджують в їхніх країнах щодо протидії коронавірусу. 

У неділю у Брюсселі проходив багатотисячний протест проти коронавірусних обмежень. Учасники акції під гаслом "Разом за свободу" почали збиратись о 13 годині біля Північного вокзалу. Протест спрямований передусім проти використання ковід-сертифікату як перепустки, що частина людей вважають фактором розколу у суспільстві. 

Чергові протести проти застосування ковід-сертифіката як перепустки відбулися у Мілані та Римі.

У суботу Римі, за оцінками поліції, в районі античної арени Circus Maximus зібралось близько 4 тисяч людей, вигукуючи гасла "Cвобода!" та "Ні ковід-сертифікатам", в основному без масок.

З настанням темряви люди засвітили ліхтарики і фаєри. Зібрання закінчилось імпровізованим концертом співака Джузеппе Повіа, який приєднався до протесту. 

У Мілані демонстрацію незадовго після початку заблокували і людям не дали зібратися на Piazza Fontana, як планували організатори. Правоохоронці просили людей розходитися, а у найбільш обурених перевіряли документи.

Група з кількох десятків людей спробувала прорватись туди через бар’єри іншим шляхом, але їм завадили. У підсумку ідентифікували 257 осіб і виписали 49 штрафів за блокування вулиць, а двом людям - за опір представникам правоохоронних органів. 

Цього разу зібрання у Мілані - вже вісімнадцяте - стало найменшим з попередніх, були присутні кількасот людей, тоді як на окремих попередніх бувало від декількох до 10 тисяч.

У Нідерландах дві ночі поспіль (на суботу та на неділю) пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії коронавірусу - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотен. У Роттердамі, де у ніч на п’ятницю поліція застосовувала зброю і затримали понад 50 людей, цього разу було спокійно.

Також в суботу проходили протести проти локдауну і вакцинації у кількох містах Австрії, найбільш масштабною була акція у Відні.

Тим часом, у Британії виключають обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для всього населення, у Німеччині також виступили проти примусової вакцинації всього населення.

Про диктаторів та мігрантську кризу

Польські прикордонники повідомили про 208 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю мігрантами, у тому числі великою групою, впродовж доби з суботи на п’ятницю.

В одній зі спроб, біля села Черемха в районі Гайнівки, фігурувала група з близько сотні людей. Прикордонники стверджують, що мігранти були налаштовані "дуже агресивно" і спробували силою прорватися через кордон. 

У Польщі повідомляють про нові 200 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".

Моравецький виступив із промовою, повністю присвяченою останньому загостренню.

Він наголосив, що "те, що здалеку виглядає як звичайна міграційна криза - це насправді гібридна війна, яку Александр Лукашенко оголосив усьому Європейському Союзу, за підтримки Владіміра Путіна".

Він зауважив, що вже є вдосталь доказів, що ціллю для мігрантів, які за допомогою білоруського режиму потрапляють на європейський кордон, є країни Західної Європи. "Зараз першою ціллю є Польща, але наступними будуть Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія", - наголосив Моравецький. 

В Естонії почали будувати тимчасову огорожу на кордоні з РФ.

Інше: поїздки до Австрії, пожежа у Парижі

Західні дипломати вітають українців з Днем гідності.

Туристичні поїздки до Австрії з 22 листопада тимчасово стають неможливими, у тому числі для вакцинованих українців, через запровадження в країні загального локдауну.

Саакашвілі почав вихід з голодування у військовому госпіталі.

Президент Азербайджану і прем’єр Вірменії проведуть зустріч у Брюсселі.

Поблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа.

Туска тимчасово позбавили водійських прав за перевищення швидкості.

У Чехії і Словаччині рекордне за час пандемії число заражень коронавірусом.

В Латвії пройдуть міжнародні військові навчання Winter Shield 2021.

Це лише частина цікавих новин 20-21 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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