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США стурбовані висловлюваннями президента Болгарії про "російський" Крим

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:58

Посольство США у Болгарії опублікувало заяву, в якій висловило стурбованість у зв’язку з недавніми заявами болгарського президента Румена Радева щодо приналежності українського Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати вкрай стурбовані недавніми заявами президента Республіки Болгарії Румена Радева, в яких він називає Крим російським. 

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Сполучені Штати, Група семи, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткі і єдині у своїй позиції, що, незважаючи на здійснену спробу анексії Росією та триваючу окупацію, Крим є українським", - йдеться у заяві посольства, опублікованій на його Facebook-сторінці у понеділок.

За словами посольства, усі вищезазначені міждержавні об’єднання, а також Болгарія, заявили на саміті Кримської платформи у серпні, що Крим є невід'ємною частиною України, і що вони не визнають та не будуть визнавати спроби Росії узаконити незаконне захоплення та окупацію півострова. 

"В останні кілька днів ми висловлювали наше глибоке занепокоєння владі Болгарії як у Вашингтоні, так і в Софії", - додали американські дипломати в Болгарії.

Як повідомлялося, чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів 21 листопада переобрався на другий термін. 

У ході передвиборчих дебатів він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

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У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах

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Болгарія США Крим Росія
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