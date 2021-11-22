Дипломаты США ответили президенту Болгарии: Крым – украинский
Посольство США в Болгарии опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с недавними заявлениями болгарского президента Румена Радева о принадлежности украинского Крыма.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Соединенные Штаты крайне обеспокоены недавними заявлениями президента Республики Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым российским.
"Соединенные Штаты, Группа семи, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на предпринятую попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его Facebook-странице в понедельник.
По словам посольства, все вышеупомянутые межгосударственные объединения, а также Болгария, заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что они не признают и не будут признавать попытки России узаконить незаконный захват и оккупацию полуострова.
"В последние несколько дней мы выражали нашу глубокую обеспокоенность властям Болгарии как в Вашингтоне, так и в Софии", - добавили американские дипломаты в Болгарии.
Как сообщалось, действующий президент Болгарии Румен Радев по результату второго тура выборов 21 ноября переизбран на второй срок.
В ходе предвыборных дебатов он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.
В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.
Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.