Премьер Нидерландов жестко осудил коронавирусные беспорядки

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки, которые устраивают в ряде городов под предлогом недовольства карантином, и назвал "идиотами" тех, кто принимает в этом участие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Рютте подчеркнул, что власти позаботятся о привлечении к ответственности людей, стоящих за беспорядками в последние выходные.

Он отметил, что понимает усталость общества от столь длительной жизни в условиях эпидемии и ограничений, а граждане имеют полное право на акции протеста, но происходящее на улицах - "насилие в чистом виде, которое не имеет ничего общего с демонстрацией".

"Я не допущу, чтобы идиоты прибегали к насилию в отношении людей, заботящихся о безопасности и порядке в этой стране под предлогом, что они недовольны", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в ряде городов страны последние три дня происходят беспорядки под предлогом недовольства политикой противодействия эпидемии коронавируса. В первую ночь беспорядков в Роттердаме полиция применила оружие.

Общее количество задержанных за это время достигло 145 человек.

Прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в стычки с полицией, поджоги автомобилей и погромы магазинов.

В середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, вернувшей частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.