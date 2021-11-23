Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Нідерланди переправляють важкохворих пацієнтів з COVID у лікарні Німеччини

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:05

У зв'язку зі збільшенням кількості важкохворих з коронавірусом нідерландські лікарні переправляють пацієнтів у Німеччину. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

Перша швидка допомога виїхала з Роттердама у вівторок вранці, повідомила речниця національної організації з розподілу пацієнтів. 

Читайте також
Прем'єр Нідерландів назвав "ідіотами" учасників коронавірусних заворушень

Пацієнт, який проходив лікування у відділенні інтенсивної терапії лікарні у Роттердамі, повинен бути госпіталізований до університетського госпіталю в Бохумі. 

Як повідомила речниця, упродовж дня має відбутися ще один трансфер пацієнта.

У лікарнях Північного Рейну-Вестфалії загалом є місця для 20 пацієнтів із Нідерландів. 

Пацієнтів перевозять у спеціально обладнаних машинах швидкої допомоги (мобільні відділення інтенсивної терапії) у супроводі лікаря та медсестри.

Як повідомлялося, у низці міст Нідерландів протягом вихідних відбувалися заворушення під приводом невдоволення політикою протидії епідемії коронавірусу.

Минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

Детальніше про останні протести дивіться у відео: Сутички, барикади, спалені авто: невакциновані у ЄС протестують проти нових обмежень

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій

Заяви старого-нового президента Болгарії про Крим та санкції викликали гостру реакцію України. Проте перемозі Радева це не завадило.
23 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якими будуть дії Заходу у випадку російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ?
23 листопада 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові

Від корупції та несправедливості в судах так само страждають і громадяни Грузії чи Молдови, адже корінь проблем у нас спільний.
23 листопада 2021 — Галина Чижик, Центр протидії корупції