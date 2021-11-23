Нідерланди переправляють важкохворих пацієнтів з COVID у лікарні Німеччини

У зв'язку зі збільшенням кількості важкохворих з коронавірусом нідерландські лікарні переправляють пацієнтів у Німеччину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

Перша швидка допомога виїхала з Роттердама у вівторок вранці, повідомила речниця національної організації з розподілу пацієнтів.

Пацієнт, який проходив лікування у відділенні інтенсивної терапії лікарні у Роттердамі, повинен бути госпіталізований до університетського госпіталю в Бохумі.

Як повідомила речниця, упродовж дня має відбутися ще один трансфер пацієнта.

У лікарнях Північного Рейну-Вестфалії загалом є місця для 20 пацієнтів із Нідерландів.

Пацієнтів перевозять у спеціально обладнаних машинах швидкої допомоги (мобільні відділення інтенсивної терапії) у супроводі лікаря та медсестри.

Як повідомлялося, у низці міст Нідерландів протягом вихідних відбувалися заворушення під приводом невдоволення політикою протидії епідемії коронавірусу.

Минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

Детальніше про останні протести дивіться у відео: Сутички, барикади, спалені авто: невакциновані у ЄС протестують проти нових обмежень