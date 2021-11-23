Нидерланды переправляют тяжелобольных пациентов с COVID в больницы Германии

В связи с увеличением количества тяжелобольных с коронавирусом нидерландские больницы переправляют пациентов в Германию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.

Первая скорая помощь выехала из Роттердама во вторник утром, сообщила представитель национальной организации по распределению пациентов.

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Пациент, проходивший лечение в отделении интенсивной терапии больницы в Роттердаме, должен быть госпитализирован в университетский госпиталь в Бохуме.

Как сообщила пресс-секретарь, в течение дня должен состояться еще один трансфер пациента.

В больницах Северного Рейна-Вестфалии всего места для 20 пациентов из Нидерландов.

Пациентов перевозят в специально оборудованных машинах скорой помощи (мобильные отделения интенсивной терапии) в сопровождении врача и медсестры.

Как сообщалось, в ряде городов Нидерландов в течение выходных происходили беспорядки под предлогом недовольства политикой противодействия эпидемии коронавируса.

Прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в стычки с полицией, подверглись авто и погромы магазинов.

Подробнее о последних протестах смотрите в видео: Столкновения, баррикады, сожженные авто: невакцинированные в ЕС протестуют против новых ограничений