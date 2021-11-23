Нидерланды переправляют тяжелобольных пациентов с COVID в больницы Германии
В связи с увеличением количества тяжелобольных с коронавирусом нидерландские больницы переправляют пациентов в Германию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.
Первая скорая помощь выехала из Роттердама во вторник утром, сообщила представитель национальной организации по распределению пациентов.
Пациент, проходивший лечение в отделении интенсивной терапии больницы в Роттердаме, должен быть госпитализирован в университетский госпиталь в Бохуме.
Как сообщила пресс-секретарь, в течение дня должен состояться еще один трансфер пациента.
В больницах Северного Рейна-Вестфалии всего места для 20 пациентов из Нидерландов.
Пациентов перевозят в специально оборудованных машинах скорой помощи (мобильные отделения интенсивной терапии) в сопровождении врача и медсестры.
Как сообщалось, в ряде городов Нидерландов в течение выходных происходили беспорядки под предлогом недовольства политикой противодействия эпидемии коронавируса.
Прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в стычки с полицией, подверглись авто и погромы магазинов.
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