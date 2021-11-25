Немецкая коалиция разрешит лицензированную продажу каннабиса

Новое правительство Германии позволит продажу каннабиса взрослым в рекреационных целях.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. Так будет контролироваться качество, предотвращен перенос загрязненных веществ и гарантирована защита несовершеннолетних", - сказано в документе.

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Коалиция обещает оценить закон через четыре года в плане его социального воздействия.

Этот шаг, о котором ранее сообщали немецкие СМИ, является признаком значительных изменений в стране, где сейчас каннабис разрешен только для ограниченного медицинского использования.

Вместе с тем новое правительство усилило правила маркетинга и спонсорства производителей алкоголя, никотина и каннабиса.

Согласно исследованию университета Дюссельдорфа, легализация каннабиса может приносить Германии более 4,7 млрд евро в год дополнительных доходов.

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