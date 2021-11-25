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Кулеба оцінив домовленості нової влади Німеччини щодо України

Четвер, 25 листопада 2021, 11:41

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував положення угоди нової німецької коаліції, які стосуються України та Росії.

Про це він говорив у четвер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба сказав, що позитивно оцінює ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії. "Дуже чіткі формулювання щодо Росії", - сказав глава МЗС. 

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Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування у німецькій зовнішній політиці щодо України.

"Власне коаліційна угода це підтверджує. Там написано, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України, там написано, і це дуже важливо…  у тексті коаліційної угоди підтвердилась підтримка євроінтеграційних прагнень України", - прокоментував міністр.

Водночас, за його словами, Україна хотіла б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2". Як повідомлялося, проєкт не згаданий в угоді. 

"Стримано оцінюю частину, присвячену енергетичним проєктам, геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються в Європі… Але ми розуміємо, що коаліційна угода - це завжди певний компроміс. Будемо і надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2", - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що поки рано коментувати співпрацю з майбутнім очільником німецького зовнішньополітичного відомства.

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"Що стосується нового міністра, то поки що є лише повідомлення ЗМІ. Думаю, зарано зараз коментувати, як складуться відносини. Але якщо це буде пані Анналена Бербок, то у нас з нею вже був контакт, ми з нею спілкувалися ще в її статусі на посаду кандидата канцлера до виборів. Я буду радий продовжити спілкування і відносини або з нею, або з будь-яким іншим очільником німецького міністерства закордонних справ", - додав Кулеба.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

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Кулеба МЗС Німеччина
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