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Кулеба оценил договоренности новой власти Германии по Украине

Четверг, 25 ноября 2021, 11:41

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положения соглашения новой немецкой коалиции, касающиеся Украины и России.

Об этом он говорил в четверг на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба сказал, что положительно оценивает части коалиционного соглашения, посвященные Украине и России. "Очень четкие формулировки по России", - сказал глава МИД.

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Он подчеркнул, что не ожидает никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине.

"Собственно, коалиционное соглашение это подтверждает. Там написано, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины, и это очень важно… В тексте коалиционного соглашения подтвердилась поддержка евроинтеграционных стремлений Украины", - прокомментировал министр.

В то же время, по его словам, Украина хотела бы видеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку-2". Как сообщалось, проект не упомянут в соглашении.

"Сдержанно оцениваю часть, посвященную энергетическим проектам, геополитическим энергетическим проектам, которые реализуются в Европе… Но мы понимаем, что коалиционное соглашение - это всегда определенный компромисс. Будем и дальше работать с немецкими партнерами, с новым правительством Германии по "Северному потоку-2", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что пока рано комментировать сотрудничество с будущим главой немецкого внешнеполитического ведомства.

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"Что касается нового министра, то пока есть только сообщения СМИ. Думаю, пока рано комментировать, как сложатся отношения. Но если это будет Анналена Бербок, то у нас с ней уже был контакт, мы с ней общались еще в ее статусе на должность кандидата канцлера до выборов. Я буду рад продолжить общение и отношения либо с ней, либо с любым другим главой немецкого министерства иностранных дел", - добавил Кулеба.

Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ

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Кулеба МИД Германия
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