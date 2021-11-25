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Данія запропонує всім дорослим додаткову дозу вакцини

Четвер, 25 листопада 2021, 17:44

Данія приєдналася до інших європейських країн, які запропонували третю дозу вакцини проти COVID-19 всім, кому виповнилося 18 років, на тлі зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Управління охорони здоров’я Данії заявило в четвер, що "зниження імунітету також відбувається у людей молодших вікових груп віку".

Заступник голови уряду Хелен Пробст зазначила, що "ревакцинація пропонується з однаковими інтервалами всім, кому більше 18 років".

У Данії, як і в багатьох інших країнах Європи, спостерігається сплеск інфекцій, а органи охорони здоров’я кажуть, що кількість випадків і госпіталізацій зросла швидше, ніж очікувалося.

"Спалах епідемії пов’язаний насамперед із переходом від літа до осені та зими, і в той же час у нас відкрите суспільство лише з кількома обмеженнями. У поєднанні з тим, що дія вакцин з часом зменшується, очікується, що кількість заражень буде зростати", – сказала Пробст.

У Данії, яка вже пропонувала підсилювальні дози літнім і вразливим людям, третя доза буде запропонована людям через шість місяців після другої. Вакцинація в скандинавській країні є добровільною.

За офіційними даними, 88,4% у Данії отримали першу дозу вакцини, а 86,4% вакциновані двома дозами.

У середу уряд Данії заявив, що буде шукати підтримки в парламенті, щоб відновити обов’язок носіння масок у громадських місцях і розширити використання ковід-сертифікату.

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Данія
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