Дания предложит всем взрослым дополнительную дозу вакцины
Дания присоединилась к другим европейским странам, предложившим третью дозу вакцины против COVID-19 всем, кому исполнилось 18 лет, на фоне роста количества случаев коронавируса.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Управление здравоохранения Дании заявило в четверг, что "снижение иммунитета также происходит у людей младших возрастов".
Замглавы правительства Хелен Пробст отметила, что "ревакцинация предлагается с одинаковыми интервалами всем, кому больше 18 лет".
В Дании, как и во многих других странах Европы, наблюдается всплеск инфекций, а органы здравоохранения говорят, что количество случаев и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.
"Вспышка эпидемии связана прежде всего с переходом от лета к осени и зиме, и в то же время у нас открытое общество только с несколькими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем уменьшается, ожидается, что количество заражений будет расти", – сказала Пробст.
В Дании, которая уже предлагала усилительные дозы пожилым и уязвимым людям, третья доза будет предложена людям через шесть месяцев после второй. Вакцинация в скандинавской стране добровольна.
По официальным данным, 88,4% в Дании получили первую дозировку вакцины, а 86,4% вакцинированы двумя дозами.
В среду правительство Дании заявило, что будет искать поддержки в парламенте, чтобы восстановить обязанность носить маски в общественных местах и расширить использование ковид-сертификата.