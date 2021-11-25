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Дания предложит всем взрослым дополнительную дозу вакцины

Четверг, 25 ноября 2021, 17:44

Дания присоединилась к другим европейским странам, предложившим третью дозу вакцины против COVID-19 всем, кому исполнилось 18 лет, на фоне роста количества случаев коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Управление здравоохранения Дании заявило в четверг, что "снижение иммунитета также происходит у людей младших возрастов".

Замглавы правительства Хелен Пробст отметила, что "ревакцинация предлагается с одинаковыми интервалами всем, кому больше 18 лет".

В Дании, как и во многих других странах Европы, наблюдается всплеск инфекций, а органы здравоохранения говорят, что количество случаев и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.

"Вспышка эпидемии связана прежде всего с переходом от лета к осени и зиме, и в то же время у нас открытое общество только с несколькими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем уменьшается, ожидается, что количество заражений будет расти", – сказала Пробст.

В Дании, которая уже предлагала усилительные дозы пожилым и уязвимым людям, третья доза будет предложена людям через шесть месяцев после второй. Вакцинация в скандинавской стране добровольна.

По официальным данным, 88,4% в Дании получили первую дозировку вакцины, а 86,4% вакцинированы двумя дозами.

В среду правительство Дании заявило, что будет искать поддержки в парламенте, чтобы восстановить обязанность носить маски в общественных местах и ​​расширить использование ковид-сертификата.

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Дания
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