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Суд ЄС вдруге відмовив колишньому лідеру Каталонії у відновленні недоторканості

П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:49

Суд Європейського союзу вдруге відхилив запит колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона і двох його союзників і залишив чинним рішення Європейського парламенту про зняття недоторканності.

Про це йдеться у рішенні суду, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Пучдемон разом з колишніми регіональними міністрами Каталонії Тоні Коміном і Кларою Понсаті розшукуються в Іспанії за звинуваченням у підбурюванні до заколоту після спроби каталонського регіону отримати незалежність за допомогою референдуму, який, як постановив Мадрид, був неконституційним.

У серпні Суд ЄС відхилив перший запит Пучдемона та його соратників на скасування рішення про зняття недоторканності.

Пучдемон 23 вересня був затриманий в Італії і на нього чекає судовий розгляд щодо екстрадиції в Іспанію. 1 жовтня каталонські євродепутати вдруге подали запит до Суду ЄС про скасування рішення щодо зняття недоторканності.

26 листопада Суд ЄС вдруге відхилив запит, зазначивши, що факт арешту Пучдемона в Італії і звільнення наступного дня не підтверджують існування серйозної та непоправної шкоди для нього і зараз немає ризику, що їх передадуть владі Іспанії.

Нагадаємо, Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, ув'язнених за організацію референдуму в 2017 році, і звільнив їх від тривалих тюремних термінів.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі.

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Каталонія Суд ЄС
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