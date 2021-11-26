Суд ЕС во второй раз отказал бывшему лидеру Каталонии в восстановлении неприкосновенности

Суд Европейского Союза во второй раз отклонил запрос бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и двух его союзников и оставил в силе решение Европейского парламента о снятии неприкосновенности.

Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Пучдемон вместе с бывшими региональными министрами Каталонии Тони Комином и Кларой Понсати разыскиваются в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу после попытки каталонского региона обрести независимость с помощью референдума, который, как постановил Мадрид, был неконституционным.

В августе Суд ЕС отклонил первый запрос Пучдемона и его соратников на отмену решения о снятии неприкосновенности.

Пучдемон 23 сентября был задержан в Италии и его ждет судебное разбирательство по экстрадиции в Испанию. 1 октября каталонские евродепутаты во второй раз подали запрос в Суд ЕС об отмене решения по снятию неприкосновенности.

26 ноября Суд ЕС во второй раз отклонил запрос, отметив, что факт ареста Пучдемона в Италии и освобождение на следующий день не подтверждают существование серьезного и непоправимого ущерба для него и сейчас нет риска, что его передадут властям Испании.

Напомним, Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании осудил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.