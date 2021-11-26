Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд ЕС во второй раз отказал бывшему лидеру Каталонии в восстановлении неприкосновенности

Пятница, 26 ноября 2021, 13:49

Суд Европейского Союза во второй раз отклонил запрос бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и двух его союзников и оставил в силе решение Европейского парламента о снятии неприкосновенности.

Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Пучдемон вместе с бывшими региональными министрами Каталонии Тони Комином и Кларой Понсати разыскиваются в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу после попытки каталонского региона обрести независимость с помощью референдума, который, как постановил Мадрид, был неконституционным.

В августе Суд ЕС отклонил первый запрос Пучдемона и его соратников на отмену решения о снятии неприкосновенности.

Пучдемон 23 сентября был задержан в Италии и его ждет судебное разбирательство по экстрадиции в Испанию. 1 октября каталонские евродепутаты во второй раз подали запрос в Суд ЕС об отмене решения по снятию неприкосновенности.

26 ноября Суд ЕС во второй раз отклонил запрос, отметив, что факт ареста Пучдемона в Италии и освобождение на следующий день не подтверждают существование серьезного и непоправимого ущерба для него и сейчас нет риска, что его передадут властям Испании.

Напомним, Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании осудил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Каталония Суд ЕС
powered by lun.ua

Статьи

Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию. Как это будет работать и не будет ли нарушать права человека? (укр.)
26 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

Каким будет новое немецкое правительство и каких сюрпризов от него нужно ждать? В значительной мере это зависит от уровня "автономности", который получат новые министры (укр.)
25 ноября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины

Польша упрощает правила трудоустройства для иностранцев. Какие изменения приготовили польские власти и что они означают для граждан Украины? (укр.)
25 ноября 2021 — Мария Кузенко, EWL Group