Глава МОЗ Німеччини просить обмежити соціальні контакти: "ситуація серйозніша, ніж будь коли"

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, який залишається на посаді у статусі виконуючого обов’язки, закликав німців максимально обмежити соціальні контакти і хоче термінової зустрічі прем’єрів федеральних земель через ситуацію з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Єнс Шпан заявив, що розвиток ситуації вимагає негайних дій, і процес зміни влади після виборів не повинен впливати на швидкість прийняття рішень.

"Ситуація зараз драматично серйозна, більш серйозна, ніж будь-коли за увесь час пандемії", - заявив він.

Міністр сказав, що найкраще, що зараз можна зробити - максимально обмежити контакти та скасувати всі масові події. Єнс Шпан розкритикував Берлін, де в клініці Charité вже закінчуються місця, але різдвяні ярмарки поки не закривають.

Як повідомлялося, з п’ятниці Німеччина задіє евакуаційні літаки повітряних сил для перевезення важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше. За останніми даними, загалом перевозити доведеться близько 100 пацієнтів.

За останню добу країна з 83 млн населення зареєструвала новий рекорд заражень - понад 76 тисяч випадків за добу. Показник захворюваності за останні 7 днів теж оновив максимум і склав 438,2.

Напередодні Німеччина перетнула позначку у понад 100 тисяч смертей від коронавірусу від початку пандемії - п’ятою у Європі після Росії, Британії, Італії та Франції.

Це відбувається на тлі запеклих дебатів щодо того, чи вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Міністерство оборони країни вже заявило про обов’язкову вакцинацію для військових.