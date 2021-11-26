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Укр / Рус

Глава Минздрава Германии просит ограничить социальные контакты: "ситуация серьезнее, чем когда-либо"

Пятница, 26 ноября 2021, 14:08

Министр здравоохранения Йенс Шпан, остающийся в должности в статусе исполняющего обязанности, призвал немцев максимально ограничить социальные контакты и хочет срочной встречи премьеров федеральных земель из-за ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Йенс Шпан заявил, что развитие ситуации требует немедленных действий, и процесс смены власти после выборов не должен влиять на скорость принятия решений.

"Ситуация сейчас драматически серьезная, более серьезная, чем когда-либо за все время пандемии", - заявил он.

Министр сказал, что лучшее, что сейчас можно сделать – максимально ограничить контакты и отменить все массовые события. Йенс Шпан подверг критике Берлин, где в клинике Charité уже заканчиваются места, но рождественские ярмарки пока не закрывают.

Как сообщалось, с пятницы Германия задействует эвакуационные самолеты воздушных сил для перевозки тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше. По последним данным, всего перевозить придется около 100 пациентов.

За последние сутки страна из 83 млн населения зарегистрировала новый рекорд заражений – более 76 тысяч случаев в сутки. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже обновил максимум и составил 438,2.

Накануне Германия пересекла отметку более чем в 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии - пятой в Европе после России, Британии, Италии и Франции.

Это происходит на фоне ожесточенных прений относительно того, вводить ли обязательную вакцинацию от коронавируса.

Министерство обороны страны уже заявило об обязательной вакцинации для военных.

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Германия Коронавирус
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