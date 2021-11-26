У Чехії, що повернула надзвичайний стан, новий максимум заражень
У Чехії, яка вирішила повернути надзвичайний стан через епідемію, в четвер було зареєстровано 27 717 нових випадків захворювання.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили органи охорони здоров’я країни.
Це понад удвічі більше, ніж фіксували минулого тижня, і є новим денним максимумом з початку епідемії.
В лікарнях із захворюванням перебувають 6024 пацієнти, з них 895 у тяжкому стані.
За останні сім днів зареєстровано 1231 випадок на 100 тисяч населення - також рекордний показник.
Уряд Чехії вирішив знову запровадити надзвичайний стан на 30 днів у зв’язку з ситуацією у сфері охорони здоров’я з п’ятниці.
У зв’язку з коронавірусом у Чехії надзвичайний стан вперше було оголошено 12 березня минулого року та вдруге – 5 жовтня минулого року.
Раніше експертна рада при уряді Чехії виступила з пропозицією запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення віком від 60 років та працівників деяких професій.
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